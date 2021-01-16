前特奥会选手厕所偷窥搞跟踪 判入改造所半年

（早报讯）偷窥、示爱，搞跟踪，有“女社工情结”的18岁前特奥会选手屡犯不改，庭上揭露他10岁就开始犯下与性相关的罪行，法官为了保护公众安全，判他进入青年改造所半年。

被告患有智力障碍，他原本被控七项控状，过后认罪获保释等候下判，但他保释期间却又犯下另四项罪状，前后共面对11项包括非法盯梢、公共场所做出猥亵举动、侮辱女性尊严等控状。

他承认其中七项，余项交由法官下判时一并考虑。

为了保护受害者，媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料，包括被告的名字。

根据控状，被告在去年1月30日上午11时许，看到一名女社工走进残障人士厕所，他尾随在后并弯腰试图通过门缝偷窥对方，被女社工发现，电眼画面也拍下他的一举一动，他最终落网。

另外，被告也两度冒充特殊学校的学生，拨电给该校一名女社工，直言“我爱你”和“我要与你上床”后，就匆匆挂断电话，他甚至在校园外跟踪女社工。

控方表示，被告自10岁开始多次犯下与性相关罪行，他如今的干案地点除了学校，还包括组屋走廊和电梯。

控方也说，被告没法抑制自己的性欲，调查也显示他再犯率高，法庭有义务保护公众安全。

被告也预谋犯案，曾在组屋走廊徘徊，见到心仪的女子就会跟着对方进入电梯，在电梯内自慰，并刻意按其他楼层的按钮离开，以避开追查。

法官下判时同意控方立场，认为需要保护公众安全，且青年改造所也能提供被告所需的辅导和改造项目，因此判他进入青年改造所半年。