38个民众俱乐部18日恢复派发合力追踪防疫器

（早报讯）根据TokenGoWhere网站，之前暂停派发“合力追踪”（TraceTogether）防疫器的其中38家民众俱乐部将在下周一（1月18日）恢复派发活动。

还未领取防疫器的公众可上网token.gowhere.gov.sg查询哪些民众俱乐部将重新开放进行派发活动。

由于居民早前对“合力追踪”携手防疫器的需求超过其供应量，这些民众俱乐部先前暂停了分发。

要前往领取携手防疫器，国人须要出示附有住址和条码的身份证，或者携带可证明自己身份的文件，比如有显示自己姓名与住址的水电费账单等。

网站上也再次指出，如有下载并使用合力追踪手机应用，则不必领取携手防疫器。

“合力追踪”手机应用或携手防疫器登入的规定只会在当大部分国人都有机会在自己居住的地区领取合力追踪携手防疫器，以及过了一段合理的时间后，当局才会全面落实。

联合领导跨部门抗疫工作小组的教育部长兼财政部第二部长黄循财本月初在国会发表部长声明时指出，我国已有超过420万人参与“合力追踪”计划，这相当于有78％的本地居民参与。

“合力追踪”（TraceTogether）计划所收集到的数据受刑事诉讼法约束一事在上周也闹得沸沸扬扬，引发一些人不满事先不知道自己的数据会被用来调查严重罪案。