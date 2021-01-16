孕妇食物中毒追踪 餐厅老板登门鞠躬道歉

（早报讯）准妈妈食物中毒，上吐下泻超过百次，公司负责人亲自登门道歉。

《新明日报》昨天报道，怀有7个月身孕的准妈妈洪女士（30岁）于本月7日与丈夫到纳福城吃云吞面，过后连续一周上吐下泻，必须住院5日安胎。

Eng’s Heritage老板汤姆斯（47岁）昨日与两名员工带着花束和礼包登门拜访，多次向洪女士道歉及鞠躬。他过后受访时表示，由于是他们的失误，若对方有任何要求，他们都会设法满足。

他说，公司的云吞面都是由中央厨房分配，但除了纳福城之外，其余分行并没有问题，因此可能是该分行的某个环节出问题。

“目前我们还在等待检测报告，现阶段只能尽量加强其他分行的管理工作。公司营业已经3年了，首次发生这类事故，过后将设法找出问题根源。”

另一方面，苦主洪女士说，目前还会腹泻，但已退烧，也没有呕吐。

“医生说可能需要再多一个星期才能恢复。我之前有去光顾过这一家餐厅，并没有出问题。”

她指出，本身并非首次食物中毒，只是这一次怀有身孕不能打针，加上担心胎儿，所以会格外紧张。她也希望该集团能尽快找出问题根源，以免以后再重犯。

共有26人上周在义顺纳福城“Eng’s Heritage”用餐后出现肠胃炎症状，其中5人目前在医院留医，病情稳定，另有一人已出院。新加坡食品局在调查期间暂时吊销这家门店的执照，直至另行通知。

负责人呼吁所有此次食物中毒的受害者，与该公司联络。

汤姆斯指出，发生这种事故，公司会承担起相应的责任，若是有住院者，他们也会赔偿医药费。