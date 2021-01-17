新增社区病例包括一对本地夫妻 和早前确诊兽医助理的妻子

（早报讯）我国昨天（1月16日）新增的四起社区病例当中，有两人分别是新加坡童军总会男职员和他的妻子。

根据卫生部文告，该名童军总会的39岁新加坡籍男职员主要在办公室处理行政工作，他也是Westpoint Transit的兼职巴士司机。他于本月11日发烧，透过远程看诊求医，再于13日前往综合诊疗所，同时接受了冠病检测，前天确诊后送院。

该名职员的血清检测呈阴性，显示他可能是近期受感染。他出现症状后没再去上班，目前与其他病例暂无关联。

他的39岁新加坡籍妻子同样染病，女方在华侨银行淡滨尼中心担任行政人员，但不会与客户接触，最后一次上班是在8日出现症状前。她于本月13日出现急性呼吸道感染症状，隔天去诊所求医，同日被转介至综合诊疗所接受冠病检测，前天确诊。

另一起社区病例是一名28岁新加坡籍女子，她是本月13日确诊警队兽医助理的妻子，从事新加坡监狱署官员，但不会与囚犯接触，这期间也主要是居家办公。

剩余的社区病例则是一名持工作准证的33岁中国籍男子，在食品制造公司Golden Bridge Foods Manufacturing从事食品处理人员，目前与其他病例关联不明。

昨天唯一一起新增客工宿舍病例则来自大士南12街1号的大士南客工宿舍。这名持工作准证的37岁印度籍男子在裕廊岛沙克拉路的雪佛龙奥伦耐（Chevron Oronite）担任保温器安装人员。他并未出现症状，而是在接受例行检测时被发现。

我国昨天新增的其余19起病例均属境外输入，抵新时已接获居家通知或接受隔离。

确诊病患近期到过的地点增加四个，它们包括碧山11街的Mata Thai餐馆、Vision Exchange商业大楼的Chice – The Original Chickata餐馆、德惠巷的昇菘超市和坎贝拉广场的亚坤（Ya Kun Kaya Toast）。

截至昨天中午，我国累计确诊病例达5万9083起。卫生部强调，近期的本土感染病例反映出国人不可掉以轻心，必须继续遵守安全管理措施，避免疫情回弹。