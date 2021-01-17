邻里商店住宅禁采青 今年采青队伍只限八人

（早报讯）今年采青队伍只限八人，包括两头瑞狮、鼓乐以及领队，而能够举行采青活动地点只有办公室、工厂、酒店、寺庙以及大型购物中心里的商店。

所有住宅区包括政府组屋、私人公寓以及私人有地住宅、小贩中心、巴刹、食阁、组屋区的商业邻里中心（包括所有商店及咖啡店），将严禁采青活动。

此外，今年完全禁止舞龙，即使在八人限制内，舞龙也不获准。

新加坡武术龙狮总会召集会员今天（1月17日）上午举行了三场说明会，讲解来临农历新年舞狮采青的注意事项，有约150个龙狮团体代表前来。

武总会长洪茂诚在说明会上指出，八人团队的成员都必须戴着口罩，只有舞动狮头狮尾的团员在采青的时候可以摘下口罩，节目结束后就必须将口罩戴上。

另外，采青日期共16天，从2月11日大年除夕开始，直到2月26日元宵，时间是从上午10时至晚上10时30分。

洪茂诚受访时说，今年采青相关的条例是经过与有关当局多次的交流以及来回讨论所得出的结果，条例非常严格，但这是有必要的。“我们须考虑多方面的问题，如群众和龙狮团体健康，所以严格是应该的，以确保同欢共乐的同时也要安全和健康。”

说明会后，会员若想申请准证，可当场获取，舞狮准证费也特别打折，从150元减少至50元。截止下午1时，新加坡武术龙狮总会已经发出了60个准证。