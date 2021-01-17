与电单车相撞 越野车涉撞后逃 骑士受伤入院

（早报讯）22岁阿兵哥骑着电单车经过武吉班让小学正门时，疑与一辆黑色马赛地越野车相撞，电单车被撞毁，阿兵哥受伤入院。越野车涉嫌撞后逃，伤者的朋友上网寻找知情人士提供线索还原车祸真相。

这起事件发生在前天（15日）晚上11时左右，地点在武吉班让小学正门附近，事后，伤者的朋友在网上寻找目击者，记者联系上伤者父亲了解情况。

黄先生（51岁，经理）今早受访时说，儿子（22岁，国民服役人员）前天晚上骑电单车出门时，在上述地点发生车祸。

他形容，儿子当时在凯秀路（Cashew Road）往武吉知马路方向行驶。

“他经过武吉班让小学正门时，与对面车道行驶的车子相撞。”

黄先生形容，儿子被撞飞跌倒在路旁，根据他提供的照片，儿子的电单车的车头被撞毁，地上则留有一地玻璃，可见撞击力不小。

当时开车经过现场的一名热心的男子见状立刻下车帮忙，除了打电话叫救护车，也拨电通知黄先生儿子出事。

黄先生称，儿子在出事前看到一辆马赛地越野车G-Wagon迎头驶向他，“他被撞倒在地上，回过神时那辆越野车已经不在现场。”

黄先生说，由于事发突然，儿子也不能百分百确定事发经过，希望目击者可以提供线索。

警方受询时指出，在15日晚上11时18分接获一起撞后逃的车祸通报，车祸涉及一辆电单车和不明车辆，22岁男性电单车骑士在清醒的状态下被送院，调查尚在进行中。