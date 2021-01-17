新增社区病例是警察部队行政人员和女家属

（早报讯）我国今天（17日）新增两起社区冠病病例，他们是44岁新加坡警察部队行政人员和他的女家属。两人与早前确诊的警察部队兽医助理及其妻子，组成了新的感染群。

根据卫生部文告，继兽医助理确诊后，当局在他任职的K9警犬组总部展开特别检测工作。该行政人员星期五（15日）接受检测，并在隔天确诊，由救护车送往国家传染病中心。

他的血清检测呈阴性，显示他可能是近期受感染。这名行政人员确诊后，卫生部同天联系与他同龄的女家属，她隔天确诊并被送往黄廷方综合医院。

两人都是新加坡公民，确诊前出现过症状。行政人员本月7日感到喉咙干燥，女家属则是在本月9日发烧发冷，并在13日失去嗅觉和味觉，但两人均未求医。

卫生部因此提醒身体不适者，包括出现初期或轻微症状的人，立即求医并待在家中，以防将疾病传播给他人。

本地目前有四个活跃感染群，流行病学调查正在进行中，确诊病患的所有密切接触者，包括家人与同事也已被隔离。

卫生部会在他们开始接受隔离和结束隔离前为他们检测，以找出无症状病例。当局也会对他们进行血清检测。

我国今天新增30起冠病病例，除了上述两起社区病例，其余28起均属境外输入，抵新时已接获居家通知或接受隔离。客工宿舍病例则没有增加。

输入病例包括两名新加坡公民、一名永久居民、三名眷属准证持有者、五名工作证件持有者、两名长期探访证持有者，以及一名短期探访证持有者。

其余14人则是工作准证持有者，来自孟加拉和印度，当中一人是女佣。

截至今天中午，本地累计确诊病例达5万9113起。目前仍有49人留院治疗，无人在加护病房。另189名情况良好但检测仍呈阳性的病患，在社区设施接受隔离与治疗，活跃病例总计238个。