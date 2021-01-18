今年建筑合同总值估计达280亿元

（早报讯）建设局估计，今年将颁发的建筑合同总值预计达230亿至280亿元，其中有65%需求来自政府项目。这比去年全年预计颁发的213亿元建筑合同高出17亿至67亿元。

国家发展部长李智陞指出，我国的建筑需求未来五年预计将持续复苏。当局正在探讨如何透过改善政策推动建筑业的转型，给予企业更多援助，并计划在今年宣布财政预算细节时公布更多详情。

李智陞今天为建设局-新加坡产业发展商公会的建筑业与产业前景研讨会2021致辞时分享了今年的建筑需求预估数据。

初步估计也显示，我国明年至2025年的每年建筑需求也可能进一步增至每年250亿至320亿元。

李智陞说，今年的公共领域建筑需求主要来自大型公共住房与基础建设项目。其中包括陆路交通管理局将在裕廊东建造的综合交通中心、裕廊区域线和跨岛线等。

此外，政府今年预计也将推动一些少于1亿元的较小型公共部门项目。这类项目总值预计约60亿元，包括脚踏车道、公园、翻新工程等，与冠病疫情发生前的每年年平均需求不相上下。这将让中小型承包商受益。

建设局原本预计去年的建筑需求会保持强劲，但冠病疫情改变了整个局势。去年9月，建设局大幅下调去年的建筑需求预测，全年建筑合同总值预计只达180亿元至230亿元，比去年1月预估的280亿元至330亿元锐减约三成。