五代同堂百岁嫲睡梦中安详离世

（早报讯）五代同堂的百岁阿嫲在睡梦中安详离世，家人分享其长寿秘诀，指潮州阿嫲三餐都喝粥，平日多走路少坐车，当年怀胎10月时曾步行五公里到医院产子。

住在泰园岭的李良妹1月12日在家中安详离世，享年100岁。她生于潮州惠平，10多岁时跟随父母来新，婚后育有12名子女，分别是六男六女，如今已是五代同堂，家庭成员逾百人。

大儿子巫振松（78岁）被问及母亲的长寿秘诀时指出，李良妹维持典型的潮州式饮食习惯，一日三餐吃粥，搭配菜浦、咸鱼、梅菜等。

他说：“母亲饮食规律且有原则，不吃带有腥味的鱼、不喝冷水、少吃肉。她每天下午都会喝一杯咖啡，搭配面包或水粿。”

排行第10的女儿巫赐金（58岁）则说，母亲的养生秘诀是喜欢走路出门，很少搭乘交通工具。

她说：“我出生那天，母亲提前感觉到胎动，竟一人从大巴窑的住家走路到竹脚妇幼医院生下我。”

她说，母亲生活节俭，能步行就不花钱坐车，因此养成常走路的习惯，这也让她保持运动量锻炼身体。

“此外，母亲为人随和，从不动怒，也常常把忍字挂嘴边。父亲生前脾气较急躁，但从未见母亲与他红过脸，还教育我们万事忍让。”

排第五的儿子巫李炎（67岁）与母亲同住，他称母亲虽然目不识丁但却记忆力超群，是家中“活地图”。

他说：“但凡曾走过的路她都历历在目，有一次她去中国时，潮州的亲戚在广东迷路，母亲靠着记忆给他们带对路。”

家中长辈多长寿，李良妹的祖翁和祖姑都是人瑞。

巫振松说，可能是因为家族中一直延续的饮食习惯，所以家中长辈都很长寿，除了母亲是百岁离世外，曾祖父和曾祖姑都是在百多岁时离世，就连他父亲去世时也只差一岁就达到百岁行列。

他说：“父亲也是潮州人，也许是得益于清淡的饮食习惯，他也享寿99岁。”

巫李炎说，母亲是一家人关系的粘合剂，常常将家庭成员聚在一起，喝茶聊天，家中不管大人小孩都十分爱戴她。他希望母亲去世后家人仍可以每月相聚，维持良好的家庭关系。