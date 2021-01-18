两男一女拒临检与警追逐两公里 冲入停车场撞上警车被捕

（早报讯）疑涉毒拒临检，一辆汽车在盛港与交警展开激烈追逐，车子狂飙逾两公里后遇上因红灯而停下的汽车挡路，司机慌不择路冲进多层停车场，撞坏闸门后转入地下层的死路，最后甚至撞上迎面拦截的警车才停下，两男一女当场被逮捕。

这起事故发生在昨天（1月17日）下午3时48分，地点在安谷路第313座组屋的多层停车场。

事发后，面簿流传数个视频，显示一辆黑色起亚（Kia）轿车开到上述地点时陷入死角，跟着后方追逐的警车和交警电单车随后赶到。

其中一个视频可见停车场的路段来了数辆警车和交警电单车，气氛非常紧张；另一段视频则看到黑色轿车在停车场的转弯处遭警车截停，警员正在涉事汽车内搜查。

住在附近的《联合晚报》林姓男居民（40来岁）目睹警车追逐黑色轿车后，立即拨电通知《联合晚报》。

他说，当时听到路上有持续不断的警方鸣笛声，不久，就看到各两辆交警电单车和警车正在追逐一辆黑色轿车，一路追到安谷路第313的多层停车场。

不愿具名的目击者（30来岁）形容，当时路上车子很多，挡住了黑色轿车的去路，司机慌乱中急转进多层停车场时还撞坏电子闸门。

警方过后尾随而至，黑色轿车后来驶入地下层时转进死角，无法再逃，被警方逮住。

警方受询时指交警当时在芬薇路朝盛港西方向的路段巡逻时，指示一名男司机把车子停到路旁接受检查，不过司机却踩油门逃走。

警员于是展开追逐，该辆车子后来在安谷路第313座的多层停车场内撞上试图阻拦去路的警车。

两男一女的年龄介于16岁至31岁，涉嫌持有危险武器及毒品案被捕，调查仍在进行。