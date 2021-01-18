疑货物叠太高 拖斗车撞高架桥酿5小时大塞车

（早报讯）拖斗车疑因载送的货物叠太高，驶经快速公路时撞上高架桥底，造成现场塞车逾5小时，车龙至少5公里。

这起车祸于今天（1月18日）早上7时许发生在亚逸拉惹快速公路（AYE）朝市区方向，靠近金文泰2道出口处的路段。

陆交局最早在7时09分发布一则推文，表示上述路段发生意外，呼吁驾车人士避开第三车道。

当局随后接连在推特的更新贴文中提到，受影响路面塞车，车龙先是排到裕廊镇大会堂出口处，然后延伸到园景路出口处，公众应避开第二、三车道。

从事发地点至AYE园景路出口处的距离大约是5公里。

有途径车祸现场的人也拍下了照片和视频放上网。画面可见，一辆载满货物的拖斗车车头刚驶过高架桥桥底，但车尾的货物过高无法通过，导致整辆车卡在桥下。

其中一批过高的货物相信摩擦或撞击，包装裂开剥落，也有一些物品掉落在地上。几名戴着头盔，身穿荧光外套的工作人员则到场检查。

网民伊娃9时38分在面簿贴文说，丈夫在早上7时15分就出门，但由于遇上前方车祸引起的大塞车，9时30分才抵达目的地。

直到早上10时33分，还有名叫Bobby Bill的网民在面簿留言，称自己仍困在车龙当中。

记者尝试联系涉事重型车所属的公司，一名女职员仅在电话中表示司机没受伤，但不愿评论事件。

根据新捷运今早8时58分的一则推文，途径亚逸拉惹快速公路的30、154、196、197、198、201以及502号巴士服务，因交通意外而延误。

这些线路中部分前往市区，一般相信也有搭车上班的公众因此受影响。

根据陆交局推文，截至今早11时13分，车祸后出现的车龙依旧排到园景路出口处。