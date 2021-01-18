遭投诉食物藏铁丝后 又有顾客申诉炒饭盒藏蟑螂尸

（早报讯）餐厅继遭投诉食物藏铁丝后，另一顾客申诉打包盒上布满蟑螂粪便，盒里还有蟑螂“干尸”。

《新明日报》日前报道，一名室内设计师日前从实龙岗北1道第147座组屋咖啡店的煮炒摊打包猪肉饭，险些吞入一条5.5公分的铁丝。

热心读者李小姐（25岁，学生）看到报道后，拨电《新明日报》24小时热线通报，她与父亲、妹妹于1月8日到同间煮炒摊用餐，要求店家提供饭盒，打包吃不完的咸鱼炒饭，岂料发现饭盒边竟有夹扁的蟑螂。“饭盒上有许多蟑螂粪便，但剩饭已放进去，不能再吃。”

李小姐表示，父亲拿着饭盒质问女职员，对方态度怠慢，父亲放下饭盒离开。

她事后到该煮炒摊面簿专页反馈，有人针对事件道歉，承诺展开调查。

煮炒摊发言人陈先生（45岁）受访时感到抱歉，确保以后不再发生。“我们一向严谨处理卫生，包括请除害虫公司加强卫生条件，确保食物及环境卫生和品质，长期处于优质状态。”

他指出，疫情期间人手不足，常常调动人手，该名女员工可能对工作环境不熟悉，才会造成疏失。“我们已对女职员展开纪律处分，加强环境与食物卫生，以及职员服务态度。”

食品局发言人指出，当局已经接获有关食物中发现一片金属的投报，并正在调查，目前也没有发现蟑螂出没的情况。