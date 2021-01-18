七岁女童遭奸杀未破案 警方正核实家属提供资料

（早报讯）七岁女童林秀蓉1995年遭奸杀案，母亲和小女儿今天（1月18日）到刑事侦查局与调查警员见面。死者的妹妹林家慧首次看到姐姐遇害的照片时感到震撼不已，警方告诉她案发后曾四度重新调查此案，包括在2018年时设立特别小组调查此案。

警方今晚针对此案发布声明表示，自死者家属于今年1月10日接受媒体访问希望警方找出凶手后，警方目前正在核实死者家属所提供的讯息。

声明中提到，警方证实于1995年6月25日上午8时30分接获通报，指七岁女童在惹兰板桥（Jalan Woodbridge）被奸杀。这起案件当时是由刑事侦查局与调查局负责。

接获报案后，警方于1995年至2000年期间展开了广泛的调查，其中包括照片识别、访问、呼吁公众提供消息以及跟进公众提供的线索。验尸庭于2000年展开研讯，并在同年8月25日得出结论，指此案是由身份不明者造成的误杀（Culpable Homicide by Person(s)Unknown）。

过后，警方依然有定期回顾此案，其中包括对公众或死者家属提供的讯息进行调查，以及利用更先进的法正科技进行调查。死者的父亲于2014年6月再次报案时，警方也根据父亲提供的线索继续跟进调查。

若公众有任何消息，可通过警方热线1800-255- 0000或上网通报，所有的资料将保密。