新增社区病例是警察部队行政人员的亲属

（早报讯）我国今天新增两起社区冠病病例，她们是刚确诊的新加坡警察部队行政人员的妻子和家属。加上早前确诊的另一名女家属，以及警察部队兽医助理夫妇，这个感染群至今有六起病例。

根据卫生部今晚（1月18日）的文告，两人早已出现症状却一直没求医，直到行政人员在本月16日确诊后，她们接受检测后才被发现染病。

行政人员的43岁妻子是在本月10日出现流鼻涕症状，两天后开始失去味觉，并有喉咙痛和腹泻。她的血清检测呈阴性，显示可能是当前受感染的病例。

另一名女家属是66岁马来西亚籍的长期探访证持有者，她自去年1月起住在我国。她于9日出现急性呼吸道感染症状和腹泻，过后在14日失去味觉。

她的血清检测呈阳性，加上她的冠病症状，显示她是近期感染，并在9日发病。

今天除了两起社区病例，其余12人属境外输入病例，抵新后就履行居家通知或接受隔离。客工宿舍病例则没有增加。

输入病例包括两名新加坡公民、四名永久居民、一名眷属准证持有者，以及一名学生证持有者。其余四人则是工作准证持有者，来自孟加拉、印度和马来西亚。

确诊病患近期到过的地点增加四个，包括蔡厝港第一乐广场（Lot One）、三巴旺购物中心、武吉班让Junction 10商场，以及武吉巴督公务员俱乐部的老虎机房。