骗短期援助金 国民服役人员判18个月缓刑监视

（早报讯）谎称自己收入锐减30%，20岁全职国民服役人员骗取政府发放的援助金，还在得手后打父亲及友人的主意，骗取他们的政府电子密码，以他们的名义申请援助金，前后骗到2500元。

面对九项欺骗罪和一项抵触远程赌博法令（Remote Gambling Act）罪的余家豪（Yee Jia Hao，译音），早前承认其中四项欺骗罪，余项交由法官下判时一并考量。他今早在父母和哥哥的陪同下出庭，被判接受18个月缓刑监视。

去年3月，因冠病失业或收入下跌至少三成的本地公民或永久居民，可向政府申请短期援助基金（Temporary Relief Fund），获得一次性500元援助金，帮助中低收入国人渡过眼前难关。

案情揭露，去年4月17日，已经入伍的被告用手机登入申请短期援助基金的网页，谎称自己的薪水从以往的960元掉到672元。他的申请获得批准，并在申请三天后得到500元的援助基金。

被告除了以自己的名义两度申请援助金外，也用父母和朋友的个人资料做出六个申请，让当局都把钱存入他的银行户头，其中五个申请获得当局批准，共获得2500元援助金。

他不仅欺骗当局，还为了得到朋友的政府电子密码（SingPass），谎称要帮他申请技能创前程（SkillsFuture），但实际上是要利用他的政府电子密码骗取政府的援助金。