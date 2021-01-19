困车龙不满前方女司机“不会开车” 两男鸣笛伤人监4周

（早报讯）大士关卡大塞车，困在车龙中长达三小时的两名男子，看不顺眼前方女司机的驾车技术，频频鸣起车笛，最后还与对方车上的男乘客大打出手，换来四周的牢狱之灾。

被告梁德光（59岁）和曾国林（58岁）各面对一项蓄意伤人的罪名，两人不服被判罪成和入狱，昨午上诉至高庭但被驳回。

案件发生于2017年8月10日晚上，两名被告前去马来西亚玩了一天后，开车回返新加坡，傍晚6时左右过了马来西亚关卡，车子开上大士第二通道。

同个时候，男子吕忠林（65岁）乘坐女性朋友驾驶的车，同样准备从大士关卡回返新加坡。当时，第二通道大塞车，被告们与吕忠林的车子一前一后地被困在车龙中。

据两名被告的说法，吕忠林车子的女司机没专心开车，让许多其他车辆切入她和被告的车道。女司机也一手拿手机通话，还一度松开驾驶盘，而且车子甚至出现往后退的状况。因女司机驾驶技术有问题，被告们觉得自身安全受威胁，驾驶车子的梁德光频频鸣车笛。

就这样，两辆车子在车龙中缓缓前进，所累积的不耐烦来到临界点。晚上9时50分左右，就在靠近大士关卡附近，两名被告下车与吕忠林发生争执，跟着打成一团。双方对于到底谁先下车和动手都各执一词。

吕忠林被打到左眼与脸部受伤，鼻梁轻微骨折，两名被告则是轻微擦伤和瘀伤。吕忠林早前已被治罪，判坐牢三周。

高庭法官指出，事发时，值班的辅警清楚看到，曾国林与吕忠林相互挥拳，梁德光也在四份口供书中承认对吕忠林挥拳。综合各方证据，两名被告被判罪成的裁决无误，为此驳回他们的上诉。（人名译音）