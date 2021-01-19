【女童疑遭奸杀】妹称姐两度来托梦 树林照片若梦境

（早报讯）7岁女童26年前疑遭奸杀命案，死者妹妹昨天看到现场照片时深感震惊，发现与多年前的梦境一模一样。

zaobao.sg连日来报道，7岁女童林秀蓉被疑遭人奸杀，弃尸荒野，事隔26年，凶徒仍未落网。死者母亲洪云丽（65岁，摊贩）与二女儿林家慧（26岁，客服人员）希望警方继续追查，日前报警后，昨天与刑事侦查局人员会面一小时。

洪云丽今早受访时透露，二女儿第一次见到她姐姐死状凄惨的照片时，甚为震惊，因为照片现实的景和与自己的两次梦境画面一样。

“家慧10多岁时，曾梦见过秀蓉带她进入树林，那里有一个粪槽。不过，进到树林后，秀蓉就不见了。”

她透露，女儿肯定当年梦境与事发照片一样，尤其是那条山路，十分熟悉。“女儿有次也梦到姐姐穿着校服，走进树林就不见。”

洪云丽表示，她与亡夫不曾梦见女儿，想必女儿不想让父母亲伤心，才托梦给妹妹。

洪云丽透露，昨天与女儿家慧到警局，警官不让她看当年事发照片，只让女儿家慧看了一轮。

“当时女儿看了照片忍住不哭，直到回家后，女儿再也忍不住泪崩，向我述说当年梦见她姐姐的经过。”

她表示，亡夫当年出狱后，曾与她到案发现场，事隔数年再去，发现树林已被砍伐变了样。

“去年疫情暴发后，就没机会去祭拜女儿，去年女儿死祭时，只在家里祭拜，昨天回家后，也向女儿与亡夫上香，告知昨天的事。”