曾获颁国庆奖章 法官退休前一个月涉鲁莽驾驶被控

（早报讯）家事法官退休前一个月，5分钟内先是涉鲁莽驾驶，超车时撞到另一车辆，接着又闯红灯，去年被控。

被告是63岁的黄健安（Wong Keen Onn），他抵触两项公路交通法令（Road Traffic Act），于去年8月14日被控。

根据控状，第一起事件发生在前年8月2日早上8时左右，地点是东海岸公园大道朝往亚逸拉惹高速公路的方向，靠近薛尔思桥的起点。

当前方轿车正在转换车道时，被告被指鲁莽驾驶，加速从左侧超车，结果撞上轿车的前端左边部分。

第二起事件发生在第一起事件约5分钟后，地点是湾景道（Bayfront Ave）朝往莱佛士道（Raffles Avenue）。被告被指没遵守红灯，在它未转绿之前就行驶而过。

他将由资深律师陈其玉代表，下月5日进入审前会议阶段。

家事司法法院发言人证实，被告是家事司法法院的法官，并在前年9月18日退休，当时62岁。

被告曾是轰动全国NKF案的法官之一。

NKF前执行理事长杜莱因《海峡时报》一篇《镀金水喉》新闻，把记者和报馆控上法庭，结果被爆出独揽大权，滥用捐款，没有照顾病人利益，导致警方介入调查，最后被控两项刑事罪，同时也被NKF新管理层民事起诉。

他在民事官司诉讼中途举白旗，最后同意分期付款偿还400万元。

至于指他用假发票误导NKF的两项刑事案，其中他被指用2万元报答装修咨询商的案，经审讯后被判坐牢3个月。

资料显示，黄健安曾获“国庆奖章”(National Day Award)的长期服务奖。

据之前报道，被告拥有工程与科学的本科以及法律硕士学历，他于1989年进入法律界，并在2001年被任命为法官。