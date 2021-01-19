本地新增一个冠病感染群 警队行政人员的8岁儿也确诊

（早报讯）我国今天（1月19日）新增的四起社区冠病病例中，有两人分别是日前确诊食品处理人员的妻子和同屋住户，三人被列为一个新感染群。另外，确诊新加坡警察部队行政人员的8岁儿子也染病，使该感染群病例增至七起。

根据卫生部文告，继本月15日有一名33岁中国籍食品处理人员确诊后，他的48岁中国籍妻子今天也被列为社区病例。女方在兀兰环道的顺利兴（Soon Lee Heng）沙爹食品制造商从事食品处理工作。

另一起相关病例是一名持工作准证的31岁中国籍男子。他和确诊食品处理人员不仅在金桥食品私人有限公司（Golden Bridge Foods Manufacturing）是同事，也是合住关系。

另外，早前确诊新加坡警察部队行政人员夫妇的8岁儿子也确诊染病。男童就读于蔡厝港小学，最近一次上学是在上周五（15日）。因曾与病例密切接触，他于16日被隔离，同日接受检测后结果呈阴性，因此不会把病毒传给之前曾接触的同学。

然而，男童17日开始发烧，在竹脚妇幼医院再次接受检测后确诊。他的血清检测呈阴性，显示他在之前受感染。这使得与新加坡警察部队兽医助理有关的感染群扩大至累计七起病例。

剩余一起社区病例是一名39岁男永久居民，他在加冷坊一家供应商BS Industrial & Construction Supply担任销售员。这名男子目前和其他病例暂无关联。

我国昨天新增30起冠病病例，除了上述四起社区病例，其余26人属境外输入病例，抵新后就履行居家通知或接受隔离。

输入病例当中，有一名28岁新加坡籍女子是本月3日从爱尔兰返新并接受隔离，14日的检测结果呈阴性。她当天迟些时候感到喉咙干燥、16日开始咳嗽，却没有通报这些症状。她于17日结束居家通知后，隔天前往新加坡国立大学医院看病，接受检测后同日确诊。

确诊病患近期到过的地点增加三个，分别是马林百列路的新加坡教会、滨海广场（Marina Square）的服装店ZARA以及丰城双溪加株霸级旗舰店的咖啡厅Happy Café。

截至今天中午，本地累计冠病确诊病例为5万9157起。目前有45人留院治疗，无人在加护病房留医。另有189名情况良好但检测仍呈阳性的病患在社区设施隔离。今天有26人出院或迁出隔离设施。