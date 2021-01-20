（早报讯）美国当选总统拜登的财政部长提名人耶伦（Janet Yellen）对参议院金融委员会表示，政府在出台新一轮冠病援助计划时必须采取大规模行动，带动投资者利好情绪。美国隔夜股市全线上扬，道琼斯工商指数升0.38％，标普500升0.81％，纳斯达克指数升1.53%。

美国将在今天（1月20日）正式开启拜登总统时代。他上周提出总额1.9万亿美元（2.5万亿新元）的冠病纾困刺激计划，提振在冠病疫情下日趋恶化的经济。

新加坡方面，财报季节掀开序幕，投资者观望上市公司接下来发布的最新业绩走向，本地股市在缺乏明显主导因素的情况下横摆。新加坡海峡时报指数昨天收报2995.92点，全天微起5.52点或0.18％。

今日可关注股票：

1）ESR房地产投资信托（ESR-REIT）今早发布2020年第四季的业绩，该季度每单位派息同比下滑25.9％至0.741分。受冠病疫情冲击，全财年的每单位派息同比下跌30.2％至2.80分；净房地产收入减少12.6％至1亿6420万元。由于运作和现金流已稳定，第一季为了应付疫情而保留的每单位派息将全数派发，使得第四季的每单位派息为0.84分。

2）媒体日前报道，泰国酿酒（Thai Beverage）有意重启分拆资产首次公开售股（IPO）计划，将公司的区域啤酒资产在新加坡上市。该公司作出澄清，它继续同受委顾问评估将啤酒资产上市的可能，但针对是否上市或厘清相关细节，并未作出最后决定。它将在有任何实质发展时作出进一步宣布。

3）企鹅国际（Penguin International）今早要求暂停交易，表示稍后有消息公布。

4）先锋医疗产业信托（First REIT）改革议案昨日获得股东高票通过。该信托的股东于特别股东大会批准了所有的议案：主要租约改革计划的议案获得91.25％支持率，而豁免大股东提出全面收购献议的议案则获得90.55％支持率。

5）向阳科技（Sunningdale Tech）大股东把私有化的收购价由每股1.55元调高到1.65元，股东也可以选择换取控股公司1650股的股份。1.65元或1650股比最初提出的收购要约高出6.5％，调整后的收购要约价格是最终献议。

6）豪利控股（Oxley Holdings）马来西亚子公司Oxley Rising Sdn Bhd与马国房地产发展商柏威年集团（Pavillion Group）子公司组成策略联盟，共同发展位于吉隆坡市中心，发展总额达11亿元的地标项目Oxley Towers。

7）吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）与一组贷款者达成协议，获得一笔3亿元的无抵押定期贷款，主要用于收购菲律宾Philippine Tank Storage International的80％股权。该公司拥有菲律宾最大的汽油产品进口储存设施。

8）据《商业时报》报道，美鹰酒店信托（Eagle Hospitality Trust）属下多达27个机构在美国特拉华州（Delaware）法庭申请破产保护。