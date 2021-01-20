沙爹制造商女雇员确诊 雇主：20名员工已隔离

（早报讯）中国籍女员工被丈夫感染，三天前确诊冠病，雇主沙爹食品制造商女股东说，知道员工确诊后，在未接到当局指示就已把其余20多名员工隔离，希望能尽快安排他们去检测。

我国昨天新增四起社区冠病病例，其中48岁中国籍女性是本月15日确诊的33岁金桥食品私人有限公司（Golden Bridge Foods Manufacturing）中国籍食品处理人员的妻子。这名48岁的女工在兀兰环道的顺利兴（Soon Lee Heng）沙爹食品制造商从事食品处理工作。

记者今早联系上这名女工的雇主——拥有30多年历史的家族生意顺利兴沙爹食品制造商。女股东黄俪桦（60岁）表示，公司有两个门面，分别是生产部与办公处，而受影响的是生产部。“这名女员工在生产部工作，至今已经两年。”

黄俪桦说，女员工在上周五（15日）约下午3时和她说房东要她回家隔离，她当时表现得很心急。“我还安慰她，要她不要再碰任何东西，换了衣服就回家。我曾经问过她是否和丈夫在本地居住，她说过是独居，员工私下的事我通常不过问太多。”

黄俪桦在本月16日询问女员工是否已进行检测，对方说隔日（17日）才会进行。“我在前天（18日）就接到通知说我有员工确诊，当天工作结束后我虽然还未接到（当局）指示，就主动和其他20多名员工说留在家中，隔天不要回去上班。”

18日，当员工都回家后，公司就在生产部进行消毒。“我有接到通知安排员工去检测，但不知要何如进行，希望有关当局能协助派巴士载送这些员工前去。我希望他们尽快检测，每个人能平安健康，我们也早日能渡过难关。”

黄俪桦表示，她为了这件事不断烦恼，近日都辗转难眠。“原本希望今年新年能如常做生意，岂料发生这样的事。”