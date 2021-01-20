巴士上骚扰搭客还打人 有前科男子再入狱

（早报讯）清洁工在巴士上向另一名乘客讨烟、问时间与地址，对方不愿回答而激怒他，竟多次拳打对方，被判坐牢4周。

该事件在去年9月20日晚上7时30分，发生于行驶在武吉巴督东2道的985号巴士上。

被告是48岁的奥斯曼（译音），案发时是一名清洁工。他面对三项控状，包括蓄意伤人、防止骚扰法令及公共滋扰罪，控方以蓄意伤人罪提控，其余由法官下判时一并考虑。

受害者是一名36岁的男乘客。案情显示，被告当时从美世界地铁站上车，隔着中间走道，坐在受害者的斜前方。

途中，被告转身向受害者询问时间，事后又讨烟，对方表示自己没有烟。

被告接着询问该名乘客住家地址，对方拒绝回答，因此激怒被告，开始骂脏话。

约10分钟后，被告起身走到受害者座位旁，受害者尝试作出解释，但被告开始挥拳攻击受害者的头部与身体。受害者连忙用双手阻挡，但头部仍挨了几拳。

巴士上另一名乘客见状上前阻止，被告才停止攻击。巴士车长将巴士停靠在路旁，一名公众报警，警方随后到场支援。

受害者全程没有还手或回骂，因没有可见的伤势，事后并没有就医。

控方指出，被告在未被挑衅的情况下伤人，还攻击对方的头部，受害者没有反抗，只有在他人介入时被告才停止攻击。此外，被告前科累累，在去年6月出狱后，三个月内再犯，控方因此促请法官判他坐牢至少一个月。

法官最终判他坐牢4周。