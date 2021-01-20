PIE同地点25分钟两车祸 酿大塞车近两小时

（早报讯）短短25分钟内，同一地点发生两起车祸，导致交通阻塞长达近两小时。

这两起车祸分别发生在今早8时27分和8时52分，地点是往樟宜方向的泛岛快速公路，靠近卓源路出口的路段。

《联合晚报》摄影记者拍摄的照片显示，现场有三条车道，第一条车道停了一辆汽车和一辆倒下的电单车，而在不远出的第二条车道，则有一辆相信被用来载送客工的罗厘。该罗厘车头车头严重损毁，案发时载送的约20名客工也都下车录口供。此外，一辆货车也停在路肩上，其右后方的防撞杆已经凹了进去。

据了解，上述车辆原来涉及两起不同的车祸。一开始，两辆罗厘和一辆货车先不知何故在上述路段发生车祸，占据了第二和第三条车道。不久之后，在一辆电单车不知何故在第一条车道上与一辆汽车相撞，导致骑士摔车。

涉及第一起车祸的一辆罗厘在警方抵达前已离开现场。在另一起车祸中，汽车疑似先煞车，后方的电单车刹车不过，结果酿成车祸。

警方受询时表示，在今早8时27接到通报，指上述路段发生一起涉及两辆罗厘和一辆货车的车祸，其中一辆罗厘上的38岁男乘客过后在清醒情况下被送院治疗。

在第二起车祸中，一名36岁的电单车男骑士在清醒情况下被送院。

车祸发生在上班高峰期，现场很快出现堵车情况，车龙一路回堵到裕廊西2道出口处。调查正在进行中。