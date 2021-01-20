肃毒局起获超过14万元毒品 逮捕四名本地男子

（早报讯）中央肃毒局展开扫荡行动，逮捕四名涉毒品罪行的新加坡籍男子，并起获市价超过14万元的多种毒品。

中央肃毒局今天（20日）发文告说，当局在前天展开扫毒行动，逮捕四名年龄介于49岁至61岁的涉案男子。

当局也在行动中起获约1.48公斤的海洛因、135克的冰毒、约1.04公斤的大麻、10颗爱他死药丸和109颗埃利敏5号（Erimin-5）药丸。这批毒品的市价约14万1000元左右。

根据文告显示，中央肃毒局执法人员前天傍晚到直落布兰雅通道（Telok Blangah Drive）一带的一个住宅单位展开行动。

由于单位内的男子们拒绝配合，因此肃毒局人员最终需要破门而入，进入单位内将他们逮捕。

四名落网的新加坡籍男子分别为49岁、51岁、56岁和61岁。当局随后在单位内外进行搜查，然后起获上述毒品。

根据肃毒局提供的照片显示，单位内看似凌乱不堪，执法人员在一个角落内发现装有约1.04公斤大麻的包裹。

另一边，执法人员也相信在单位附近的鞋柜底层发现一个装有海洛因的塑料袋子。

针对所有嫌犯的调查仍在进行。肃毒局指出，约1. 48公斤的海洛因是710瘾君子一个星期的用量，约1. 04公斤的大麻则可供约150名瘾君子服用一个星期。