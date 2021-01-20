出国参赛或受训的本地运动员将获政府优先考虑 接种冠病疫苗

（早报讯）考虑到我国健儿正积极为预计今年举办的奥运会、东运会等赛事备战，政府已开始探讨如何优先让有出国受训、出国参赛和出国参赛以取得奥运参赛资格的新加坡运动员接种冠病疫苗，竭尽所能确保他们的健康不受疫情影响。

政府也正与全国各大体育协会探讨如何为出国参赛或受训后归国，须履行居家通知的运动员特别制定一套计划，以尽可能不让他们的整体状态或训练进度在这期间受影响。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉昨天（1月19日）在回顾文社青部过去一年的工作重点时，谈到了政府将如何在冠病疫情期间全力支持我国运动员。

今年预计登场的体坛赛事包括从去年延至今年7月举办的东京奥运会、11月在河内举办的东运会等。

唐振辉说，符合上述条件的运动员大致上都会按情况优先接种冠病疫苗。

“如此一来，这些运动健儿出国时，就会受疫苗保护。当然，这么做是要避免他们在国外比赛时染疫，进而妨碍他们原本为这些大型赛事制定的备战计划。”

唐振辉指出，接种疫苗也取决于全国疫苗接种率是多少，我国有多少疫苗供应等，整个过程情况多变。

“很显然，如果运动员有出国，我们当然不希望他们面临在国外受感染，将病毒带回本地的风险。这将完全阻碍他们原有的备战奥运受训计划……是不是最迟今年首季接种，我目前无法确切告知，但有些会在那之前，有些可能在那之后。”