深夜违例售酒 两饮料摊被令停业加罚款

（早报讯）过了晚上10时30分仍违例售卖酒类饮料，惹兰勿刹和武吉巴督的两个饮料摊位被令暂停营业10天，外加罚款1000元。

根据新加坡食品局和新加坡警察部队今晚（1月20日）发表的联合文告，位于吉兰丹巷（Kelantan Lane）第31座Bistro 8食肆的饮料摊，被令从今天停业至29日。位于武吉巴督中路第632座Happy Hawkers咖啡店的饮料摊则被令从后天停业至31日。

文告指出，1月7日，食品局人员和警员根据线报前往Happy Hawkers检查，发现晚上约11时20分仍有顾客在咖啡店的室外用餐区喝酒。酒类饮料由咖啡店的饮料摊位售卖和供应。

1月14日晚上10时50分，当局在Bistro 8同样发现有顾客在食肆的室内用餐区喝酒，酒类饮料也是由该食肆的一个饮料摊位提供。

根据冠病19（临时措施）法令，所有餐饮场所在晚上10时30分后一律禁售或饮用酒精饮品。初犯者可被罚款高达1万元，或坐牢长达六个月，或两者兼施。重犯者则面临高达2万元罚款，或坐牢长达12个月，或两者兼施。

当局强调，冠病仍构成严重威胁，人们不可掉以轻心。所有商家和公众应继续遵守安全管理措施，政府也将严厉取缔违例的业者和个人。