我国连续第二天出现新冠病感染群

（早报讯）我国今天（1月20日）新增的四起社区冠病病例中，三人与日前确诊的销售员在同一家公司工作，有两人早前出现症状却未求医，还照常上班。这三人和销售员形成了新感染群。

根据卫生部文告，加冷坊的工业与建筑设备供应公司BS Industrial & Construction Supply继本月18日有一名39岁男销售员确诊后，今天再有三名马来西亚籍职员被列为社区病患。

其中两人是确诊销售员的27岁男同事和29岁女同事。

男子于本月14日喉咙痛，18日丧失嗅觉和味觉，却未求医。由于曾与确诊病例接触，他在18日接获卫生部通知，通报了症状后被送往陈笃生医院接受检测，隔天确诊。

女子则在16日喉咙痛、呼吸困难，但也没有求医，还去上班并和社区接触。她同样在18日通报症状，接受检测后隔天确诊。

卫生部强调，若感到身体不适，就算只是出现初期或轻微症状，也应负起社会责任，立即求医并留在家中，以免把病毒传给他人。

第三名相关病患是一名28岁马来西亚籍女子，她在供应公司担任财务人员。19日，她开始咳嗽，同日作为密切接触者被隔离，通报症状后送医确诊，血清检测同样呈阴性。

卫生部正在调查这些病患的工作场所是否违反安全管理措施。

剩余一起社区病例与其他病例暂无关联。他是一名持工作证件的46岁印度籍男子，在珊顿大道的科技公司APAR Technologies担任软件工程师。

今天新增的40起冠病病例中，除了上述四起社区病例，其余36人属境外输入病例，抵新后就履行居家通知。客工宿舍没有出现新病例。

卫生部也说，过去七天公布的213起病例中，有118起的血清检测呈阳性，36人的呈阴性，其余仍未出炉。这意味着多数病例可能是早前受感染的。