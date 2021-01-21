男女屋主侵占国有土地非法扩建 成为首两名罪行下被罚款的人

（早报讯）10多年侵占国有土地非法扩建，男女屋主各被判罚款9000元以及3000元，成为首两名在罪名下被判刑的人。

建筑师陈德雄（62岁）和谢美宝（59岁）各承认一项触犯国有土地侵占法令（State Lands Encroachment Act）的罪名。

除此之外，陈德雄也承认一项触犯建筑管制法令的罪名，其余三项交由法官下判时考虑。

《联合早报》日前报道，两人是惹兰达里查宾（Jalan Tari Zapin）第37号房子的屋主，在2005年12月开始侵占屋子附近144. 2平方米的国有土地。

根据今早（1月21日）公布的判词，两人在2001年就买下了屋子，原本打算送给陈德雄的父母，但陈德雄的父亲在屋子建成之前去世，而陈德雄的母亲自己一个人住又觉得屋子太大，屋子因此多年来空置。

公用事业局（PUB）在2013年9月开始改善并扩充屋子所在住宅区的沟渠，发现屋子部分建在了国有土地上，阻碍沟渠改善工程的进展。

屋子违建的部分包括大门、车道、围墙，以及部分的游泳池。

公用事业局因此连同土地管理局（SLA）在2014年3月要求两屋主将违建的部分拆除，但两屋主直到2019年12月才完成拆除。

法官指出，两屋主虽然花了不少时间拆除违建的部分，阻碍了公用事业局的工程，但是当局最终还是以其他方式完成了工程，住宅区在期间内也没有发生水患，因此认为两人的罪行不至于入狱。