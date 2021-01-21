大部分现役武装部队人员年中完成冠病疫苗接种

（早报讯）首批要接种冠病疫苗的武装部队人员上周四（14日）打了第一剂疫苗。国防部长黄永宏医生指出，按目前计划进行，大部分现役武装部队人员都将在今年中之前完成接种。

接受疫苗的武装部队人员包括医护人员和冠病前线人员。黄永宏透露，在一些关键单位的人员接着也将陆续接种，再轮到其他现役人员。

黄永宏与国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈也一同在国防部医疗中心接受疫苗接种。他指出，随着大多数武装部队人员完成接种，这将允许各部队恢复更广泛层面的战备训练及组建活动。

我国的医护和前线人员自上个月30日起，已陆续接种疫苗。国防部文告指出，首阶段中，医护人员和冠病前线人员预料可在六周内完成疫苗接种。这包括接受第二剂疫苗。

文告指出，所有身体状况符合标准的现役武装部队人员都能接种疫苗。武装部队医疗团队也将致力在过程中为所有军人提供良好的医疗照护，包括确保所有医务兵接受疫苗注射训练，并熟悉如何观察接受注射者身体是否出现副作用。

目前除了医护人员与武装部队人员等，疫苗接种计划也涵盖2万名来自航空业的人员与超过1万名海事前线人员。我国冠病疫苗接种工作之后也将扩大规模，从下月起全国拟设36个疫苗接种中心，预计今年第三季或最迟今年底完成全民接种工作。

根据文告，黄永宏在打完第一剂疫苗后指出，为加速武装部队在疫情期间恢复有效运作，疫苗接种工作非常重要。他形容注射过程顺利、无痛。

扎吉哈也鼓励所有武装部队人员注射疫苗。他指出，这么做也能保障身边至亲的安全。