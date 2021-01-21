教育部：学生是否进行性别治疗由医生和患者决定

（早报讯）跨性别学生投诉教育部不让她接受性别治疗一事，教育部强调，学生是否进行荷尔蒙补充疗法，决定权在于医生和患者。

媒体上周报道一名自认是“男转女”的跨性别女生投诉，教育部阻止她进行荷尔蒙补充疗法（Hormone Replacement Therapy）。

新闻见报后，教育部和心理卫生学院今天（1月21日）针对媒体进一步询问时说：“是否进行荷尔蒙补充疗法，最终的医疗决定权落在医生和病人身上。若涉及未成年人，这类治疗也须先获得家长的书面同意。”

答复中提到，在学校里，校方会与心理卫生学院和家长密切联系，为受影响的学生提供支援，同时确保能维持一个良好的学习环境。在这起事件中，校方会在教育方面给予该名学生支持，包括让学生能居家学习。

“我们促请各方尊重学生家人的隐私，让家长有空间能决定怎么做才是对孩子最好的。”

这名学生就读初级学院二年级，她早前接受《海峡时报星期刊》访问时说，她是在2019年升高中前确诊性别焦虑症（gender dysphoria），去年3月把诊断证明交给校方。

她说，她的父母已同意让她接受荷尔蒙补充疗法，也与医生达成共识，只待她满18岁后开始进行治疗。不过去年8月她过18岁生日后去找医生，却被告知教育部要求医生停止开诊断证明给学校，也不能在尚未通知教育部的情况下，推荐患者进行荷尔蒙治疗。