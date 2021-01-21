首批接种冠病疫苗的医疗人员已接种第二剂疫苗

（早报讯）首批于去年12月30日接种冠病疫苗的40名国家传染病中心职员中，有39人已经于前天（19日）和昨天（20日）接种第二剂疫苗。

他们是根据生产商辉瑞—BioNTech的指示，于接种第一剂冠病疫苗后的约21天后，接种第二剂疫苗。

其余的一名传染病中心职员则因为和疫苗无关的医疗原因，无法接种第二剂疫苗。

其中，本地第一位接种疫苗的国家传染病高级护士林美云（46岁）接受电邮访问时说，在注射疫苗后的两天里，除了在注射处感到酸痛，以及身体比较疲惫外，并未出现其他副作用。

她也说：“自己在接种两剂疫苗后，感到比较安心，觉得自己得到了额外的保护，让我能安心照顾病人。不过，我们也需要保持良好的防疫习惯，包括保持社交安全距离、勤洗手、和穿戴口罩。”

虽然有报告指接种第二剂疫苗后的副作用比接种第一剂后来的严重，但林美云指出，注射第二剂疫苗后并未感觉和注射第一剂疫苗后有太大的区别。

国家传染病中心高级行政人员陈奕娣（31岁）则说：“作为首批注射疫苗的人，我希望分享经验来公众了解注射疫苗的过程，以及解答他们对于接种的任何担忧。我收到很多关于注射的询问，包括接种是否疼痛以及有没有副作用，我也很乐意去分享自己的经验。”