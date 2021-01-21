双厨菜馆总店食品卫生评级B降C 老板花万元整修换冰箱

（早报讯）双厨菜馆总店去年发生11人食物中毒事件，前天食品卫生评级从“B”下降至“C”，老板受访时表示，已花万元整修换冰箱，加强卫生条件。

新加坡食品局前天（1月19日）发出通告，11人在去年1月16日和17日，到位于联邦弯第116座组屋的双厨菜馆用餐后，出现肠胃炎症状，所有人已康复。

卫生部和食品局自去年1月22日进行联合检查，核实了几项卫生失误，食品局已对此向持牌人采取执法行动。

食品局调整该餐馆的食品卫生评级，从“B”下降至“C”，于前天（19日）生效，并将在一年之后作评估与监督。

食品局提醒餐饮业者遵守良好的食品卫生和安全程序，如处理食物前洗手，有助降低发生肠胃炎。

《新明日报》记者昨天（1月20日）联系双厨菜馆业者林先生（48岁），对方昨天从新闻中获悉餐馆遭降级，不知所措。他相信食品局有出信通知，坦言会遵守食品局指示。他说，去年接获当局通知，有11名顾客在位于联邦弯的总店用餐后出现肠胃炎，但他不晓得顾客之间的关系，也没有顾客向他投诉。

他透露，当局事后常前来检查，纠正处理与放置食材方法，如让冰箱给予更多空间。

“我花了一万元，换了新冰箱与增加一个冰箱，分类摆放冷冻食材，更换放置食材与酱料容器。期间，我也关店数天，进行整修、油漆与丢掉旧物，加强卫生条件。”

林先生透露，双厨菜馆在新加坡共有两间店面，被降级的总店已经营20年，另一间分店则无受到降级影响。他说，如顾客真的在总店用餐后食物中毒，他对此感到内疚，向顾客道歉。

他坦言，对此事件备感压力，因时常有当局官员前来例行检查，事发时，也有官员前来提取食材与酱料做化验。

他透露，餐馆例行都有请除害虫公司，加强卫生条件。