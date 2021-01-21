会计师潜屋“打包”内衣裤 两年偷153内衣裤

（早报讯）会计师迷恋女性内衣裤，为满足性欲，闯入一单位内翻箱倒柜，掏空屋内所有可以找得到的内衣裤，准备“打包”离开时，不料遇上女佣和孩子回家，躲在房间内直到安全才逃走。

被告是来自马来西亚的苏志辉（39岁，译音），他面对六项控状，包括擅闯、破门行窃和偷窃等罪状。案发时他是一名会计师。

根据案情，在2019年4月30日下午12时45分左右，被告在丹戎巴葛一座组屋15楼的走廊游荡，注意到一单位外面挂着一些胸罩和内裤时，引起他想偷走胸罩和内裤的冲动。

被告观察了约10分钟，确保屋内无人后，拉开玻璃窗，将手伸进窗户，打开大门，进入该单位。被告从厨房里的一堆洗衣物里找到了一条内裤。随后，被告进入卧室翻抽屉，把他能找到的所有胸罩和内裤都装进一个塑料袋里，打包带走。

就在他准备离开时，该单位的女佣带着雇主的孩子回家。被告迅速关上房门，躲房内直到安全为止，才迅速从大门逃走。

同年6月25日上午7时45分至8时20分，被告乘电梯到同座组屋最高层，接着往下一层接一层，到每层楼去查看是否有能偷的内衣裤。

当他到达5楼时，被告看到两名女郎离开了她们的单位。被告随后走过该单位，注意到该单位的铁闸门没有上锁。确认家中无人后，他闯入单位偷走26件胸罩、11件底裤、一条丝袜和两件睡袍，共价值1590元。

综合控状，被告在在2019年4月30日至2020年10月9日期间，闯入屋内或在屋外走廊偷走五名女性共89件内衣、64件内裤，一条丝袜和两件睡袍。