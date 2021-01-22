与早前确诊男销售员有关的冠病病例再添三起

（早报讯）与确诊工业与建材供应公司男销售员有关的冠病病例再添三起，使得该感染群的病例数量增至七起，确诊的也包括男销售员的妻子。昨天也是本地连续八天来出现新增本土社区病例。

根据卫生部昨天（1月21日）发布的文告，截至昨天中午，新增冠病病例有38起，其中四起是本土社区病例。这使我国的冠病累计病例增至5万9235起。

资料显示，其中三起本土社区病例与早前确诊，在工业与建材供应公司BS Industrial & Construction Supply工作的39岁男销售员有关。

这些病例包括男销售员的43岁新加坡籍妻子，男销售员的35岁男同事和一名与男销售员确诊女同事同住的46岁马来西亚籍女子。

其余一起新增本土社区病例则是在Ocean Works Asia有限公司工作的42岁新加坡籍男潜水员。他去年11月4日至12月13日期间曾飞到印度尼西亚工作，回国后在指定设施履行居家通知条例。他去年平安夜进行拭子检测时，结果呈阴性。

由于没有出现任何症状，他是在本月20日要上船前被规定要接受检测时，被发现感染冠病，之后被送往国家传染病中心。他的血清检测结果呈阳性，显示他应该是在过去受感染。

另一方面，我国昨天新增34起境外输入病例分别从美国、阿拉伯联合酋长国、印度、印度尼西亚等国家飞往本地。