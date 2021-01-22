热米粉汤硬喂阿嫲 女佣粗鲁对待挨轰

（早报讯）女佣被指粗鲁对待轮椅嫲，她无视阿嫲用福建话说“卖呷”（不要吃），直接把热腾腾的米粉汤往阿嫲嘴里送，女食客目睹经过，为阿嫲叫屈，因此拍照放上网，希望阿嫲的家人能多留意。

这起事件发生在上星期天（1月17日）早上10时50分，地点是在循环路熟食中心，女网民梅女士（36岁，行销人员）事后在网上发贴文，描述了经过。

梅女士接受《联合晚报》访问时说，她就住附近，偶尔会到熟食中心打包食物，但从来没有见过这名30来岁的女佣和70来岁的轮椅嫲。

“女佣当时推着坐轮椅的阿嫲撞到我身旁的桌子，发出声响，我才开始注意到她们。”

梅女士说，她望向女佣和阿嫲时，阿嫲不知为何一直遮着脸，并用福建话向女佣说“卖呷”，但女佣却充耳不闻，继续舀了一汤匙的热米粉汤送入阿嫲嘴中，阿嫲看似不知所措，快速吹了几口后吃下米粉。

“可是阿嫲还没吞下米粉，女佣又再次要喂阿嫲，阿嫲这时也再次挥手说不要，女佣就看似很不高兴，把汤匙和筷子丢在桌上，随后便离开。”

没过多久，女佣再次回到座位，继续尝试用之前丢在桌上的餐具喂阿嫲，阿嫲拒绝不吃，女佣只好推着阿嫲离开。

“阿嫲看似心情低落，很委屈的样子，还拿纸巾抹眼泪，女佣不应该以这样的态度对年长人士，行为有些粗鲁。”

她说，整个事发经过不到10分钟，她之所以没有上前阻止，是因为自己的婆婆也曾经历类似遭遇，她担心女佣回家后把气发泄在阿嫲身上，所以她只拍照片上网发贴文，希望阿嫲的家人能够看到，及时劝阻女佣。