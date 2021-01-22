好赌夫欠债婚变 怨偶为房产打架

（早报讯）女建筑师称丈夫好赌成性在外欠下债务而离婚，为避免丈夫债主找上门，与丈夫有口头协议，将两人名下一间公寓卖掉让丈夫还债，另一间公寓则过名给她，怎知丈夫在拿了钱后却反悔，搞到夫妻俩大打出手，还闹上法庭。

据高庭判词显示，起诉人是一名女建筑师，与工程师丈夫在1981年结婚，两人育有两个成年的孩子，并在2017年离婚。

妻子声称，她在2008年发现丈夫时常在游轮和云顶赌博，还在2010年买了圣淘沙名胜世界赌场的会员证。丈夫被债务缠身，在2014年和2015年向妻子借钱，但遭后者拒绝。

由于丈夫必须在2015年7月前偿还多笔债务，于是与妻子商讨，将武吉巴督一带的名望园（Signature Park）公寓单位卖掉套现，并同意将另一间在麦波申一带、百利道（Mulberry Avenue）的公寓权益归给妻子。

妻子称担心丈夫若没钱还债被迫判入穷籍，债主会找上门，逼她将公寓卖掉。妻子最后为家人着想，与丈夫有了口头协议。

不料，名望园公寓单位以135万元卖掉后，妻子在2015年10月5日发现丈夫没有意图要履行口头协议，两人为此在当天发生肢体冲突。

丈夫则持不同立场，表示自己不是个病态赌徒，他建议卖公寓，是因为该地区公寓价格已登顶，因此与妻子协议卖屋，别无其它条件。

不过法官表示，根据丈夫在2015年7月4日和2016年5月30日发给妻子的简讯内容，提及转让权益事宜，显示妻子版本口头协议存在的可能性较大。

法官最后批准妻子要求，令丈夫需根据协议，在发布判词的30天内，将百利道公寓三分之一权益转给妻子，而妻子则需将售卖名望园获得的49万5000元交给丈夫。