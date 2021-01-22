德士司机校园内熊抱女大学生被控

（早报讯）55岁德士司机到校园内对女大学生伸“咸猪手”，一次趁女大学生不注意时从身后熊抱她，另一次则进入课室，抓另一名女生的手臂。

被告是55岁的梁清海，案发时是名德士司机。第一名受害人是南洋理工大学的22岁学生。

案情显示，前年8月26日早上11时30分许，受害人下课后，与友人到校园里的食阁里用餐。当时，被告刚好在附近让乘客下车，因此也到该食阁用餐。

怎料，受害人经过被告的餐桌时，被告看见受害人正在用手抚摸腹部，竟趁她不注意时，突然从后方熊抱她。受害人忽然感觉有人搂着她的腰，把她抱起来，吓得不知所措。

当受害人转过头查看情况时，被告竟然还对她微笑。受害人非常害怕，因反应不过来，没有喊叫或反抗。

食髓知味的被告竟继续抱着受害人，还往前走几步，才把她放下，事后则匆匆离开。受害人非常震惊，一周后才到警局报案。

另一起案件则发生在前年8月30日早上11时，受害人是22岁的荷兰籍女大学生。被告当时在武吉班让载客，随后决定到南大校园。

他抵达校园后，在课室外的桌位坐下。不久后，他看见几名学生，包括受害人进入课室，决定在课室外“听课”。

被告见受害人在课室里做报告，突然走进课室里，抓起她的右手，之后则匆匆离开。受害人报警求助。

控方表示，被告案底累累，多次因非礼罪和在公共场所作出猥亵行为被判罚款和监禁。

被告的律师促请法官把被告的医疗报告纳入考量，要求提呈强制治疗令报告，看被告是否适合。

被告昨天（1月21日）承认两项刑事暴力罪名，法官下令提呈强制治疗令报告，案展至3月2日下判。（人名译音）