不顾居家通知 女护士多次逛街还买泡泡茶判入狱7周

（早报讯）到澳大利亚度假回国后不顾居家通知，22岁女护士在阻断措施期间趴趴走，出门买早餐、到商场逛街买泡泡茶，还到怀孕友人家帮忙准备婚礼，居家通知结束后被确诊染上冠病，今午（1月22日）被判坐牢7周。

《联合早报》日前报道，努鲁阿菲卡（Nurul Afiqah Binte Mohammed）在去年12月被控七项触犯传染病法令的罪名。

她今早承认其中三项罪名后，余项交由法官考虑后被判刑。

庭上揭露，努鲁阿菲卡案发时是一名护士。她在去年3月14日到澳大利亚度假，3月21日回到我国后，接获了14天居家通知。当局要求她待在兀兰一带的住家内直至4月4日。

但是，她并没有遵守居家通知，隔天3月22日下午就到了附近的维斯达坊（Vista Point）商店买口罩及洗手液等。

她在3月23日为了买泡泡茶再次出门，到了长堤坊（Causeway Point）KOI泡泡茶店，然后搭私召车到南洋理工学院提交入学申请。

努鲁阿菲卡另外五次违反居家通知，包括出门吃早餐和逛超市等。其中，她在4月2日至3日之间，还到榜鹅一带，在怀有身孕的朋友家帮忙准备对方的婚礼。

她在4月12日觉得不适，入院后被诊断染上冠病。主控官指出，被告在居家通知期间并没有出现症状，虽然没有证据显示她将病毒传染给别人，但依然必须严惩以儆效尤，请求法官判她坐牢7周。

努鲁阿菲卡在庭上表示无话可说，选择即日起入狱服刑。