新柔地铁兀兰北站动土

（早报讯）新柔地铁兀兰北站正式动土，标志着衔接新加坡和柔佛的地铁系统新加坡一端的始发站基础建设工作展开。

交通部长王乙康今天（1月22日）下午在兀兰北海军部西路的施工地点主持动土仪式。建设工程包括新柔地铁兀兰北站，关税、移民及检疫设施（Customs, Immigration and Quarantine Facility，简称CIQ）大楼及地铁系统的地下隧道。隧道将衔接至最高达25米、横跨柔佛海峡的高架铁轨，通往新山武吉查卡（Bukit Chagar）站。

新柔地铁兀兰北站共有三层楼，其中两层设于地底，并衔接至CIQ大楼。兀兰北站和CIQ大楼的总楼面面积是普通地铁站的10倍。

新柔地铁兀兰北站将设于地铁汤申—东海岸线（简称汤东线）兀兰北站旁，通过地下楼堂衔接起来。

全长四公里的新柔地铁预计2026年底完工。项目采用中型地铁系统，单趟车程约为五分钟，每小时单向接载可多达1万人。

王乙康在动土仪式上致辞时说，新柔地铁一旦建成，将增添新马之间的陆路交通管道，并为疫情前每日通关人数多达30万人的新柔长堤舒缓人流和车流量。

“新柔地铁将从成本和时间上为跨境旅游提供有吸引力的替代选项，也会在舒缓长堤堵塞方面带来颠覆性变化。”

陆路交通管理局一共为新柔地铁建设颁发两份土木工程合约，首份合约去年由日本承包商五洋建设公司（Penta-Ocean Construction）获得。合约包括建设新柔地铁兀兰北站、隧道和CIQ大楼。

第二份合约则涵盖高架桥部分，当局预计今年第一季颁发。