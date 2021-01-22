下周二家中聚会限制收紧 新年拜年一天只限两户

（早报讯）政府在华人农历新年前收紧住家中的聚会限制。从下周二（26日）起，所有本地住户单日最多只能招待八名访客。卫生部也建议国人过年少串门，每天尽可能最多只到访两户人家，并且尽量只探访家人。

在外聚会的人数限制则维持在每次八人。我国在去年12月28日进入解封第三阶段后，聚会人数已从五人增加到八人。

不过，政府建议，疫情仍然持续，为减少病毒传播风险，大家的社交圈子不宜太大，短时间内应避免参加太多聚会，接触不同的群体。抗疫跨部门工作小组也在文告中指出，国人可以考虑在农历新年期间继续透过线上与家人保持联系，尽可能减少到处拜年。

联合领导工作小组的教育部长兼财政部第二部长黄循财星期五在记者会上解释，目前家中聚会虽已有八人人数限制，但没有单日人数限制。”在一般情况中，家中本来就不会有那么多访客，所以这规则还是合理的。但到了农历新年，大家到处串门子的话，风险就太高，因此有必要收紧。”

他进一步指出，家中聚会规则非常清楚，政府也没有特别规定访客上门的时间点或一个人可否单日访同一户人家数次。“但我也希望大家不要抱着应在规则范围内‘用满人数额度’的心态，原则应是尽可能减少互访，保障家人的健康。”

黄循财指出，虽然要执行规定不容易，但政府不排除派人做突击检查，若有人发现邻居违规，也可投诉或举报。