另一款冠病疫苗的评估结果预计很快会出炉

（早报讯）针对卫生科学局目前在检讨的另两种冠病疫苗——莫德纳和北京科兴生物，其中一个疫苗的评估结果预计很快会出炉。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授今天（1月22日）在政府抗疫跨部门工作小组记者会上说，卫生科学局之前是在“大流行病特别采用程序”（Pandemic Special Access Route）批准了辉瑞与BioNTech联合开发的冠病疫苗。当局正在检讨的其他疫苗也会遵照同个处理框架。

除了辉瑞疫苗，我国也预购了莫德纳（Moderna）和北京科兴生物（Sinovac）的疫苗。辉瑞疫苗已用于目前开展的疫苗接种计划，莫德纳和科兴生物的疫苗正在评估中。

麦锡威在没有点名的情况下指出，其中一个在检讨的疫苗预计很快会有决定。至于另一个疫苗，当局仍在与公司核实更多资料。我国期待在索取所有所需的资料后，卫生科学局能完成评估，批准疫苗的使用。

另外，针对有批辉瑞疫苗延误，卫生部长颜金勇说，这是我国第一次碰到冠病疫苗延误的情况。延误是因辉瑞欧洲厂房翻新所致。但他提到，之后可能会出现其他导致疫苗延误的缘由，包括一些疫情更严峻的国家更急需疫苗，促使制造商将一些供应调往这些国家等。

“这当中有很多不确定因素。如我之前解释，我们已向不同疫苗供应商预购了疫苗，而疫苗供应会分批进来。我们的疫苗接种计划是按疫苗抵境的时间表策划，当然我们有些缓冲，以确保接种计划能尽可能顺利进行，但我们要做好耽误不时会发生的准备。”