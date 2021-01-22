芽笼士乃推展振兴计划 修建多用途公共空间

（早报讯）拥有丰富人文历史的芽笼士乃将展开振兴计划，修建多用途公共空间，并举办设计比赛，拟议整修现有建筑和道路交接处，打造标志性文化区。

总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士今天（1月22日）在芽笼士乃大厦（Wisma Geylang Serai）宣布上述振兴计划。

名为“Anjung@WGS”（马来语，意即门廊）的多用途公共空间毗邻芽笼士乃大厦，建筑空间超过1800平方公尺，约为3.5个篮球场，坐落在约2600平方公尺的空地上，预计明年第二季度前完工。建成后，公众可在此进行各种社区活动、运动、社交或仪式典礼等。

李显龙总理2019年为芽笼士乃大厦主持开幕时，提及打造文化区的计划。芽笼士乃大厦过后通过工作坊、小组讨论、线上和线下调查等方式，访问超过1万名居民对振兴计划的看法

负责领导芽笼士乃文化区振兴计划的孟理齐指出，他希望振兴计划会为商家带来正面影响，为芽笼士乃注入更多活力，并吸引更多访客。

为了将芽笼士乃打造为文化区，新加坡建筑师学今起举办设计比赛，邀请45岁及以下、已向建筑师局（Board of Architects）注册的建筑师参与提交计划书，整修芽笼士乃三大地标，即芽笼士乃巴刹、如切大厦、芽笼路＼樟宜路和芽笼士乃路＼如切路的交接处，截止日期为3月19日。