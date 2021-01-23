招聘奖励计划实施首个月 超过5万人受聘

（早报讯）鼓励前景乐观企业提前增聘人手的招聘奖励计划取得初步成效，计划实施首个月就有超过5万名本地员工受聘，其中半数为40岁以上的员工。

人力部周六（1月23日）公布今年第一份就业情况报告，初步透露招聘奖励计划（Jobs Growth Incentive）在去年9月落实的情况。

人力部长兼内政部第二部长杨莉明在配合就业情况报告发布的记者会上说，计划落实第一个月初步看到的成绩让人欣慰，“这是一个好的开始”。

她也说：“在计划下受聘的有一半员工是较年长员工，这更让人鼓舞。整体上新的计划取得了初步成效，也达到了预定的目标。”

总值10亿元的招聘奖励计划去年8月推出，企业每增聘一名本地员工，政府将共同承担这些员工多达25％的薪水，为期一年；员工若超过40岁，政府承担的份额则会提高至50％。

根据人力部公布的数据，能够获得招聘奖励的企业一共有1万4000家，它们一共增聘了超过5万名本地求职者。

不过杨莉明强调，当局目前只统计计划落实首个月份的数据，谈它是否取得成功为时尚早，接下来应进一步留意鼓励增聘的效益能不能持续。

至于即将在3月结束的雇佣补贴计划，杨莉明指出那是为了帮助人们尽可能保住饭碗，但它不可能无限期延长下去，“中期目标是让企业靠自己维持就业”。

杨莉明也透露，贸工部和财政部正在研究是否有些特定领域仍需要雇佣补贴计划的支持，“财政部长不久后将提出预算案，届时他就能够对此发表更多的看法”。

根据就业情况报告，餐饮业去年9月增聘7700名本地员工，是各个行业当中最多的。排在后面的依次是批发（4600人）、专业服务（4000）、建筑（3300）以及教育（3000）。