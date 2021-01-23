疑借打火机不遂 男子涉挥刀伤人逃逸4天后落网

（早报讯）为了打火机酿血案！21岁青年在小贩中心中心外抽烟时，疑向男子借打火机不遂，被指挥刀伤人后逃之夭夭，但天网恢恢，四天后他终被警方逮捕。

这起事件发生在上个星期天（17日）晚上11时许，地点在西海岸通道的亚逸拉惹小贩中心外。

警方昨天发文告表示，当局那时接获报案，指一名男子在西海岸通道一带被另一名男子用折刀（pocket knife）袭击。

受害男子背部受轻伤，过后在清醒情况下被送入国大医院救治。

经过调查及调阅电眼画面，金文泰警署的警员随即确认了袭击者的身份，并在前天将他逮捕归案。

初步调查显示，两人并不认识，但在案件发生前疑似发生口角，结果酿成血案。

《联合晚报》记者昨晚走访事发现场，居住在附近的一名居民林先生（55岁，德士司机）称听朋友说，当时有两帮人在熟食中心外的停车场起纠纷。“听说很像是有人要借打火机，然后另一方不借，跟着就大吵大闹。”

一位不愿具名的摊主表示，其中一帮人过后就追着另一人，然后跑到熟食中心外。

“后来等我关店了，就听说一名男子的背部受伤，警方和救护人员过后就到场了。”

附近居民和摊主受访说，小贩中心和周围商店到了晚上10时半后大多已经关门，所以相信没人目睹到事发经过。一般相信，安装在周遭的警方电眼拍下案发过程，并协助当局确认肇事人的身份将他逮捕归案。

21岁青年在危险武器蓄意伤人的罪名下，今早被控上国家法院。

警方文告表示，21岁青年落网后，今早被控上法庭。

根据控状，被告沙玛士于本月17日晚上11时，在西海岸通道第503座的亚逸拉惹小贩中心附近，使用一把多功能折刀（multi-tool pocketknife）蓄意伤害男子萨拉瓦南。

案件展期至下个月5日过堂。

使用危险武器蓄意伤人罪名若成立，最高可监禁长达七年、鞭刑、罚款，或任何组合的刑罚。