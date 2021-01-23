称不熟本地法律 14越南男女聚集庆生被判罚款

（早报讯）阻断措施期间，14名越南籍男女在一组屋单位内庆生，被判罚款2500至3500元。

10名男被告分别是这间三房式单位的主要租户阮文山（29岁）、阮春中（35岁）、范玉蔡（44岁）、春柏陆（37岁）、阮友堂（29岁）、范文维（36岁）、黎春黄（29岁）、阮文义（36岁）、阮光融（30岁）和杨文德（31岁）。

四名女被告是陈施霞（29岁）、王施丽（46岁）、范施洪玉（20岁）和邓施花（39岁）。

他们各自都承认在疫情期间违反条例，离开住所与他人会面。每一名前往单位探访的被告还被控在没有合理的理由下离开自己的住家。根据控状，他们被指在住家单位庆祝生日。

根据案情，去年6月6日，阮文山邀请12名友人前往事发单位，其中三名友人过后抵达。而其余的被告都以不同的目的前往事发单位。

被告邓施花在同日告诉阮友汤她头疼，因此到事发单位来跟他取药，过后留下来与其他人聊天。另一名住户范玉蔡则因牙痛，允许王施丽进入该单位，为他送去止痛药。王施丽也留下来和其他人聊天。

被告春柏陆来到单位是为了从阮文山那里取他的物品，他也留下来和别人聊天。另一名住户阮光融邀请友人阮友堂进入单位，阮友堂给他打包一份面条和带了现金，随后也留下来聊天。

一名女公众听到住家单位内传来吵闹声，因此报警。

由于阮文山是这间单位的主要租户，再加上是他邀请他人到单位内聚会，被判罚款3500元。其他人则被判罚款2500元。

14名男女被告出庭，大多数人在求情时表示他们不熟悉新加坡法律，因此对阻断措施的条例并不是很了解，还以为可以工作就代表可以去见朋友。

也有多名被告称他们好几个月都无业，在事发时经历了一段很艰难的时期，而远在越南的亲人都需要靠他们赚钱维持生活，希望法官从轻发落。

法官在下判时表示，她理解疫情给大家带来的影响。她说，虽然拜访一个朋友看似不是一件严重的事情，但需要了解的是我国现在仍然处于与疫情对抗的阶段。