ICA去年发32万本护照 比前年71万显著减少

（早报讯）去年只有32万人次更新或申请新护照，比往年大减一半，显示国人对短期内出国不抱希望。

《海峡时报星期刊》报道，移民与关卡局去年发出32万零709本护照，比前年的71万1617本显著减少。

新加坡的护照费用为70元，有效期是五年。如果更新，原有护照的剩余月份，会转入新护照，但以9个月为限。除了因为更新情况而签发的新护照，当局所发的新护照，也包括给那些完全没护照的申请者，或为孩子申请护照的家长。

亚太旅游协会（Pacific Asia Travel Association，简称PATA）新加坡分会会长王顺华，对新护照的数据剧减感到惊讶。

“护照有效期是五年，意味着人们预计未来很长一段时间都不会去旅行……这也反映出人们对恢复出国旅行的信心。”

国际航空运输协会（IATA）同样预计去年飞行人次跟2019年的45亿人次相比，下跌60％。

此外，旅游保险产品也深受打击。大东方保险和安盛保险（AXA）保险就看到这类产品的销量，去年因疫情而受影响。

与过去几年旅游保险产品的需求相比，新加坡普通保险协会（General Insurance Association，简称GIA）发言人说，该协会预料去年的需求会有“一些影响”。

移民与关卡局发言人说，护照与身份证不同，它不是强制性的身份证件。

“更新失效的护照不是强制性的，没有更新的话也不会受到惩处。新加坡人如果在新加坡，又没打算旅行，是无须更新失效的护照的。”