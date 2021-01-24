20组人公园海滩群聚 违反安全距离将被罚

（早报讯）上个周末有20组人公然在公园或海滩违例群聚，国家公园局将对他们采取罚款等相应行动，也会进一步加强执法力度。

农历新年将至，为免社区传播风险增高，我国宣布收紧防疫措施。永续发展与环境部长傅海燕昨晚在面簿贴文指出，各机构将加强在餐饮场所、商场和其他公共场所的执法力度，并会严厉对付违例业者和个人。

她举例说，公园局正加强在公园和海滩巡逻。过去的周末，就有20组人在东海岸公园、樟宜海滩、福康宁公园、加冷河畔公园和滨海公园（Esplanade Park）被发现违反安全距离措施。

在外聚会的人数目前限制在每组八人，下来暂时维持不变。傅海燕提醒人们出门前，上网至safedistparks.nparks.gov.sg查询公共场所的人潮情况，并时刻谨记遵守安全距离措施。

抗疫跨部门工作小组日前宣布收紧条例，包括从后天起，每个住家单位每天最多只能招待八名访客。国人也应尽可能每天最多只拜访两户人家。到餐馆捞鱼生时，必须时刻戴着口罩，不能边“捞起”边说吉祥话。

傅海燕指出，从发生在其他国家的情况可见，若不谨慎防范，大型感染群很快就可形成，因此国人务必慎重其事，与亲友一起安全过年。“各组之间保持一米距离，若不在运动或吃喝就戴着口罩。这些是简单而重要的行为，能保护你和你的亲人免受冠病伤害。”