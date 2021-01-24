警方去年接获近120万通报警电话 逾六成是恶作剧

（早报讯）位于诺维娜的警察行动指挥中心（Police Operations Command Centre，简称POCC）于2015年设立，本月13日首次开放让媒体参观和采访。

警察行动指挥中心全天候运作，接线警员以12小时轮班制接听热线电话。

根据警方数据，该中心去年共接获近120万通999电话，即一天接3000多通来电，其中超过六成是恶作剧电话。

除了接听报警热线，指挥中心也负责部署人手到现场救援，以及查看全岛警方电眼和社交媒体等资源调查罪案。

警方透露，我国目前约有9万台警方电眼，在中心设立之前，警员需亲自到现场才能调阅画面。如今警方一收到通报，指挥中心警员能同步查看电眼，提供关键资料给前线警员，加快调查速度。

警察行动指挥中心主任警监邹美芳说：“这使前线指挥官能更清楚事发现场的情况，让他们能更快速有效地部署资源以应付事件。”

警方也透过电眼虚拟巡逻芽笼、克拉码头等罪案热区，在收到事件通报前，就能主动查看并阻止罪案。

高级助理警察总监李树彬说，警员仍会亲自巡逻这些地区，但虚拟巡逻能使警方及时阻止更多罪案。

中心也有来自民防部队、肃毒局和移民与关卡局的官员，方便在紧急情况下分享信息采取必要行动。