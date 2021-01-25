南大生性侵13岁少女上诉失败 刑罚加重至坐牢2年9个月

（早报讯）南大生性侵13岁女学生，原本被判坐牢2年，高庭法官今早推翻国家法院裁决，判他坐牢2年9个月。

高庭法官下判时斥责被告，指他身为一个成人，却曾在国家法院通过律师求情时说他被女生“带坏”，企图以人身攻击的方式博取较轻的刑罚，但好在他来到高庭时替换了律师后，不再做出这些指控，否则将面对更高的刑罚。

高庭法官表示，若其他案件中再有被告对受害者做出这种毫无根据的污蔑性的指控，法官应该考虑加重刑罚，绝不能轻饶。

《联合晚报》日前报道，今年26岁的男子面对11项罪名。他去年在国家法院承认三项性侵未成年的罪名，余项交由法官考虑后被判坐牢两年。

他在去年认罪时是南洋理工大学的学生。

控方及被告都不满裁决上诉，案件交由高庭审理，高庭法官今早做出裁决。

根据案情，被告与受害女生来自同一所小学，两人都是小学铜乐队校友，在2017年4月回到小学帮忙时认识。

两人后来开始交往，被告在11天内将女生带回家胡搞三次，最后一次还夺走了女生的初夜。

高庭法官同意主控官的看法，认为被告应该坐牢33个月，指他不但对未成年人士下手，引诱少女发生性关系，犯案时还没有穿戴避孕套，不顾对女生所可能造成的危险。

被告申请展期服刑，高庭法官批准申请，让他在2月22日开始服刑。