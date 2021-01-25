“沙发客”借住遭房主性侵 房主不认罪

（早报讯）来自瑞士的“沙发客”来新加坡旅游，却在35岁菲律宾男子家借住期间，遭他性侵被迫为他口交！“沙发客”事后多次报警，还录下一段视频，质问对方为何如此，更说“我说过我有女友，我不是同性恋”。

在本地工作的35岁菲律宾男子佩雷斯被控一项性侵罪，指他在2019年1月11日凌晨1时30分至2时30分之间，性侵一名25岁男子，在没有经过他的同意下，让他为自己口交。

被告不认罪，案件早前开审，控方在今早续审中传召25岁受害人供证，法官下令清堂审理，媒体与公众不得旁听。

根据庭上所述，受害人当时通过“沙发冲浪”（couchsurfing）联系上被告，在新加坡借住他的住所。

案件于去年7月20日开审，主控官当时传召调查案件的法证人员供证。法证人员当时负责从受害人的手机内搜证，搜出“沙发冲浪”手机应用程序的截图、WhatsApp对话截图、以及一则于案发当天凌晨3时10分拍下的视频。

主控官当时在庭上播放视频，可见手机镜头对着一名男子，对话的两人相信就是被告及受害人。

视频中可听见手握手机的男子问对方“你为什么那么做？”，而对方频频回答“不、不”，接着说“是你先开始亲我的”。

男子否认主动亲吻对方，还说：“我跟你说过我有女朋友，而且我不是同性恋”。对方则吞吞吐吐地回说：“对不起，我以为……”。

根据受害人的手机通话记录，他曾在案发当天凌晨3时01分到3时27分之间打了12通电话报警，以及一则没能成功发出到警方热线的短信。

审讯仍在进行中。